Crisi del latte Coldiretti Benevento incontra gli allevatori | Stop ai tagli unilaterali dei prezzi

Coldiretti Benevento ha incontrato gli allevatori locali per affrontare la crisi del settore lattiero-caseario. L’obiettivo è promuovere un dialogo costruttivo e chiedere l’interruzione dei tagli unilaterali dei prezzi, per tutelare gli allevatori e garantire la sostenibilità della produzione nel territorio sannita. Un momento di confronto volto a trovare soluzioni condivise e sostenibili per il comparto lattiero-caseario.

Tempo di lettura: 2 minuti Un messaggio unitario a tutela degli allevatori e della produzione lattiero-casearia del territorio sannita. È quanto emerso dall’incontro promosso da Coldiretti Benevento con gli allevatori di bovini da latte, alla presenza di Gennarino Masiello, vicepresidente nazionale di Coldiretti, Davide Minicozzi, presidente dell’ Associazione Allevatori Campania Molise, Augusto Calbi, direttore dell’Associazione Allevatori Campania Molise, e Remo De Ieso, direttore di Coldiretti Benevento. Nel corso del confronto è stato ribadito come la produzione di latte rappresenti “un presidio economico, occupazionale e ambientale fondamentale per le aree interne”, nonché un elemento chiave per la salvaguardia del territorio e della sua vitalità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Crisi del latte, Coldiretti Benevento incontra gli allevatori: “Stop ai tagli unilaterali dei prezzi” Leggi anche: Coldiretti Caserta incontra gli allevatori bovini da latte: contratti certi a difesa del reddito Leggi anche: Incontro tra Coldiretti e allevatori bufalini per il prezzo del latte Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Alvignano, Coldiretti Caserta accende i riflettori sulla crisi del latte: Serve un contratto che tuteli gli allevatori; Benevento, vuoto medici di base: arrivano 23 nuove leve, ma sono ancora poche. Alvignano, Coldiretti Caserta accende i riflettori sulla crisi del latte: Serve un contratto che tuteli gli allevatori - Scopri tutti i dettagli riguardo Alvignano, Coldiretti Caserta accende i riflettori sulla crisi del latte: Serve un contratto che tuteli gli allevatori . casertaweb.com

Crisi latte sventata: raggiunto accordo sul prezzo col MASAF/ 0,54 euro al litro, Coldiretti soddisfatta - La crisi del latte è stata sventata dopo l'accordo raggiunto fra le associazioni di categoria e il ministero: si passa a 0,54 euro al litro La crisi del latte sembrerebbe essere stata risolta dopo ... ilsussidiario.net

Benevento, Coldiretti a confronto con gli allevatori di bovini da latte: riflettori sulle criticità - Coldiretti Benevento ha promosso un incontro con gli allevatori di bovini da latte del territorio per fare il punto sulle principali difficoltà che stanno interessando il ... msn.com

Ecco i numeri della crisi del latte bufalino #Caserta facebook

La crisi del latte torna a farsi sentire: l'allarme della Cia del Veneto. Serve un fondo ad hoc, dicono, per colmare il crollo dei prezzi al produttore che sono tornati a scendere. x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.