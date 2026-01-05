Latte Maloberti FdI | Senza una vera governance dell’offerta a pagare sono sempre gli allevatori

Il calo dei prezzi del latte e le irregolarità di mercato evidenziano la necessità di una governance efficace del settore lattiero-caseario. È importante affrontare queste sfide per tutelare gli allevatori e garantire un equilibrio sostenibile lungo tutta la filiera. Solo attraverso politiche mirate e una gestione condivisa si potrà assicurare stabilità e prosperità al comparto.

