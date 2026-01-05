Latte Maloberti FdI | Senza una vera governance dell’offerta a pagare sono sempre gli allevatori
Il calo dei prezzi del latte e le irregolarità di mercato evidenziano la necessità di una governance efficace del settore lattiero-caseario. È importante affrontare queste sfide per tutelare gli allevatori e garantire un equilibrio sostenibile lungo tutta la filiera. Solo attraverso politiche mirate e una gestione condivisa si potrà assicurare stabilità e prosperità al comparto.
Il progressivo calo del prezzo del latte e le evidenti distorsioni del mercato impongono una riflessione seria e strutturata sull’intero comparto lattiero-caseario. Lo afferma Giampaolo Maloberti, consigliere comunale di Rivergaro ed esponente di Fratelli d’Italia, commentando l’attuale fase di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche: Si fatica pure con la Moldavia: la Nazionale è sempre senza qualità. Ma su una cosa ha ragione Gattuso: la vera “vergogna” sono gli Ultras dell’Italia
Leggi anche: Mozzarella con latte congelato, Sgambato al fianco degli allevatori: "Intervenire subito a tutela della filiera"
Prezzo del latte in calo, Maloberti (FdI) “Zootecnia non è solo produzione, ma servizio pubblico per tenere vivo il territorio” - "In una fase di flessione del prezzo del latte, alcune considerazioni non possono più essere rinviate". piacenzasera.it
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.