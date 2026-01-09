Trattori in strada a Milano | agricoltori in protesta contro il Mercosur

A Milano, decine di trattori si sono radunati in piazza Duca d’Aosta, causando un blocco del traffico davanti alla Stazione Centrale. La protesta è organizzata dagli agricoltori italiani per esprimere il loro dissenso nei confronti dell’accordo tra l’Unione Europea e il Mercosur, ritenuto dannoso per il settore agricolo locale. La manifestazione mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulle conseguenze di tale accordo.

Blocco del traffico davanti alla Stazione Centrale: decine di trattori in piazza Duca d'Aosta per dire no all'accordo Ue-Mercosur. Gli agricoltori denunciano concorrenza sleale e chiedono tutele per il settore.

