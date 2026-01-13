Parigi invasa da 350 trattori | la protesta degli agricoltori contro il Mercosur

A Parigi, 350 trattori hanno preso parte a una protesta degli agricoltori contro il possibile accordo tra l’Unione Europea e il Mercosur. Questa manifestazione mira a evidenziare le preoccupazioni degli agricoltori europei riguardo alle implicazioni del trattato, che potrebbe influire sul settore agricolo locale. La presenza dei trattori lungo i quai sulla Senna segnala l’importanza della questione per le comunità agricole coinvolte.

Invasione di trattori a Parigi: gli agricoltori, in guerra contro il trattato con il Mercosur che l’Ue si appresta a firmare, sono entrati questa mattina nuovamente nella capitale, questa volta addirittura con 350 veicoli che hanno percorso i quai sulla Senna. Chiedono “atti concreti e immediati” al governo a qualche giorno dalla firma dell’accordo, sabato in Paraguay. La protesta è organizzata oggi dal primo sindacato agricolo, la Fnsea, e dai suoi alleati dei Giovani Agricoltori. La lunga fila ininterrotta ha costeggiato il fiume della capitale passando proprio sotto l’Assemble’e Nationale. In quel momento e’ stato dispiegato lo striscione con la scritta “La rivolta agricola riprende”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Parigi invasa da 350 trattori: la protesta degli agricoltori contro il Mercosur Leggi anche: Protesta contro il Mercosur, Parigi invasa dai trattori Leggi anche: Video – Trattori in corteo a Milano: la protesta degli agricoltori contro l’accordo Ue-Mercosur Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Accordo Mercosur, gli agricoltori invadono Parigi con 350 trattori - L’approvazione dell’accordo Mercosur da parte della maggior parte degli Stati membri dell’Ue lo scorso 9 gennaio, nonostante l’opposizione della Francia, ha intensificato la pressione sul governo da p ... ilsole24ore.com

Parigi, 350 trattori in marcia: nuova mobilitazione degli agricoltori contro crisi e accordo UE-Mercosur - Parigi si è svegliata questa mattina, 13 gennaio, con centinaia di agricoltori francesi che hanno raggiunto il cuore della capitale a bordo dei loro trattori, circondando l’Arco di Trionfo per ... tg.la7.it

Sindacato Francia, trattori resteranno a Parigi fin quando sarà necessario - Gli agricoltori giunti questa mattina a Parigi con almeno 350 trattori non si muoveranno fino a quando le loro richieste non verranno ''ascoltate'': è quanto ha dichiarato un ... corrieredellosport.it

