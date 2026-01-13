Agguato in strada ferito da colpi d' arma da fuoco mentre passeggia con un' amica

Un giovane di 23 anni è stato colpito da un colpo di arma da fuoco mentre passeggiava in strada insieme a un'amica. L'incidente si è verificato in un'area urbana, e le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche e le eventuali responsabilità. La vittima è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

Un giovane di 23 anni è stato raggiunto da un colpo di pistola mentre si trovava in strada con un'amica. Trasportato d'urgenza al Pronto soccorso dell'Ospedale Villa Betania, le sue condizioni fortunatamente non sono gravi.Il ferimentoIl ragazzo ferito, R.N. (classe 2002) ha riferito che si.

