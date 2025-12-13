Chiede soldi ad una donna per una bici rubata e la aggredisce con un pugno in faccia | arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo aver minacciato e aggredito una donna, costringendola a pagare una somma di denaro per la restituzione di una bicicletta rubata. L'episodio si è verificato in un contesto di intimidazione e violenza, evidenziando comportamenti criminosi e pericolosi.

Ha minacciato e aggredito una donna, costringendola a pagare una somma di denaro per la restituzione della bicicletta che le era stata rubata qualche giorno prima. Protagonista di questa vicenda un 49enne, catanese, noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti, che è stato arrestato dalla.

