Affari Tuoi boom di ascolti | De Martino batte Gerry Scotti

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino. Tra i momenti più seguiti c’è stata la partita di Miriam della Basilicata, che ha riscosso grande interesse tra gli spettatori. La trasmissione ha registrato un incremento di ascolti, dimostrando la crescente popolarità del programma e la capacità di coinvolgere il pubblico.

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del game show condotto da Stefano De Martino. Tra i momenti più seguiti c'è stata la partita di Miriam della Basilicata, che ha catturato l'attenzione del pubblico a casa. Grazie a questa performance, il conduttore ha ottenuto ascolti record, nonostante stia attraversando un periodo difficile a causa della recente scomparsa del padre Enrico, all'età di 61 anni. Nel dettaglio, Affari Tuoi ha conquistato 5.270.000 spettatori con uno share del 24,7%, numeri che hanno permesso a De Martino di superare nettamente la concorrenza rappresentata da Gerry Scotti e Samira Lui con La ruota della fortuna.

