Affari Tuoi De Martino risponde a Gerry Scotti | Anche qui si fa cultura

Nella puntata di Affari Tuoi del 16 dicembre, l'attenzione si è concentrata su momenti di grande originalità e vivacità. Tra le varie interazioni, De Martino ha risposto a Gerry Scotti, sottolineando come anche questa trasmissione contribuisca a fare cultura, arricchendo il panorama televisivo con contenuti coinvolgenti e innovativi.

Affari Tuoi, De Martino risponde a Gerry Scotti: "Anche qui si fa cultura" La puntata di Affari Tuoi andata in onda martedì 16 dicembre si è distinta per originalità e vivacità. Merito della concorrente Sonia Figliuolo, brillante e spigliata, ma soprattutto della speciale partecipazione in collegamento della simpatica nonna Maria, che ha animato il gioco con ironia e interventi pungenti. Non cambia, però, una costante del programma: la rivalità a distanza tra Stefano De Martino e Gerry Scotti, protagonista di una frecciata del conduttore Rai durante la trasmissione. Sonia Figliuolo, la leonessa della Lucania. Sonia Figliuolo, pacchista della serata, arriva da Picerno per rappresentare la Basilicata.

Affari tuoi, De Martino affranto: "Sono in difficoltà". Giulia sbaglia il cambio e brucia una cifra da capogiro - Nella puntata del 15 dicembre Giulia e mamma Irene sembrano sfortunate ma alla fine tornano a casa con 30mila euro grazie ad un cambio pacco decisivo ... libero.it

“Ha imparato a scrivere grazie al programma”. Sonia dalla Basilicata è stata la protagonista della puntata di Affari Tuoi. Dopo un cambio pacco, la concorrente ha giocato fino alla fine con l’aiuto di nonna Maria in collegamento. Nel suo pacco 0 euro, poi l’ultim - facebook.com facebook

