Nocera Superiore screening gratuiti per la prevenzione del tumore al seno | appuntamento il 7 febbraio

La prevenzione torna al centro con un nuovo appuntamento dedicato alla salute delle donne. Sabato 7 febbraio 2026, dalle 9:00 alle 13:00, presso il Centro Polivalente di via Vincenzo Russo, una mattinata di informazione, sensibilizzazione e screening gratuiti per la prevenzione del tumore al seno. L’iniziativa punta a diffondere la cultura della diagnosi precoce e a rafforzare una corretta informazione sui comportamenti utili alla prevenzione. Durante la mattinata saranno proposti approfondimenti su stili di vita salutari, sull’importanza dei controlli periodici in base all’età e su quando è opportuno rivolgersi al medico. 🔗 Leggi su Zon.it

