Riprende il collegamento tra l' aeroporto d' Abruzzo e Trapani 3 voli a settimana per l' inverno

A partire da venerdì 9 gennaio, riprende il collegamento aereo tra l’aeroporto d’Abruzzo e Trapani/Marsala, con tre voli settimanali durante la stagione invernale. Questa tratta offre un’opzione comoda per chi viaggia tra le due destinazioni, contribuendo a migliorare le connessioni tra la regione e la Sicilia. La programmazione dei voli sarà disponibile sul sito ufficiale dell’aeroporto e presso i punti di vendita autorizzati.

A partire da venerdì 9 gennaio riprende il collegamento aereo tra l'aeroporto d'Abruzzo e TrapaniMarsala.A operare la tratta anche nella stagione invernale, dopo il successo del periodo estivo, è la compagnia irlandese Ryanair.Previsti 3 voli a settimana dall'Abruzzo alla Sicilia e viceversa.

