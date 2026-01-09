Aeroporti nel 2025 traffico in crescita dell’8,4% Nuovo record a 9,8 milioni di passeggeri

Nel 2025, il traffico aeroportuale in Italia registra una crescita dell’8,4%, raggiungendo un nuovo massimo di 9,8 milioni di passeggeri nel Sistema Aeroportuale Toscano, gestito da Toscana Aeroporti S.p.A. Questi dati evidenziano un trend positivo nel settore, sottolineando l’importanza strategica degli aeroporti di Firenze e Pisa nel panorama nazionale e internazionale.

Toscana Aeroporti S.p.A. – società quotata presso l’Euronext Milan di Borsa Italiana, responsabile della gestione degli aeroporti di Firenze e Pisa – annuncia che il Sistema Aeroportuale Toscano chiude il 2025 segnando un nuovo record storico di traffico, con 9,8 milioni di passeggeri complessivi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

