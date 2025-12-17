Orsini Confindustria | La manovra va nella giusta direzione
Il vice presidente di Confindustria, Orsini, esprime un parere positivo sulla recente manovra economica, sottolineando come essa rappresenti un passo nella giusta direzione. Secondo Orsini, per aumentare la competitività è fondamentale incentivare investimenti volti a sostenere la crescita delle medie e grandi imprese, ritenendo questa strategia essenziale per il rilancio economico.
(Adnkronos) – La manovra "va nella giusta direzione: per essere competitivi dobbiamo fare investimenti per aiutare le medie e grandi imprese a crescere e quindi questa è la via". Così il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, a margine della Conferenza nazionale dell'Export e dell'internazionalizzazione delle imprese a Fiera Milano a Rho.
