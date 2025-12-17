Orsini Confindustria | La manovra va nella giusta direzione

Il vice presidente di Confindustria, Orsini, esprime un parere positivo sulla recente manovra economica, sottolineando come essa rappresenti un passo nella giusta direzione. Secondo Orsini, per aumentare la competitività è fondamentale incentivare investimenti volti a sostenere la crescita delle medie e grandi imprese, ritenendo questa strategia essenziale per il rilancio economico.

Orsini, "manovra sulla via giusta per un piano industriale del Paese" - Oggi abbiamo ricevuto i testi, listiamo esaminando", "leggiamo con attenzione i testi e poi dopo ovviamente saremo più chiari nei prossimi giorni", dice il presidente di Confindustria delle novità di ... msn.com

Dalla prima pagina - L’intervento del presidente Ordini ad Atreju, la festa di FdI Il presidente di @confindustria, Emanuele Orsini, è stato ospite sabato di Atreju, la festa di Fratelli d’Italia, e a margine del proprio intervento ha difeso la cartolarizzazione degli one - facebook.com facebook

