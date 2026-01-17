Scontro tra Ryanair ed Elon Musk | Niente Starlink sui nostri aerei E lui ribatte | Idioti

Recentemente, si è acceso uno scontro tra Elon Musk e Michael O'Leary, amministratore delegato di Ryanair, riguardo all'installazione di Starlink sugli aerei. O'Leary ha escluso categoricamente questa possibilità, suscitando una risposta diretta di Musk. La disputa evidenzia le tensioni tra le innovazioni tecnologiche e le decisioni delle compagnie aeree, in un contesto di crescente interesse per i servizi di connettività in volo.

Roma, 17 gennaio 2026 – È scontro aperto tra Elon Musk e Michael O'Leary, l'amministratore delegato di Ryanair, protagonisti di un acceso botta e risposta mediatico partito dopo che il numero uno della compagnia low-cost irlandese ha categoricamente escluso l'installazione del servizio internet satellitare Starlink sulla propria flotta. La reazione del miliardario proprietario di SpaceX e del social newtork X non si è fatta attendere. Secondo quanto riportato da Reuters, O'Leary ha respinto l'idea di equipaggiare i suoi oltre 600 jet con la tecnologia di Musk, definendola economicamente insostenibile per una compagnia economica.

