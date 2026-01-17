Scontro tra Ryanair e Elon Musk | Niente Starlink sui nostri aerei E lui ribatte | Idioti

Lo scontro tra Elon Musk e Ryanair si intensifica con la decisione di quest’ultima di non installare Starlink sui propri aerei. Musk ha risposto con un commento diretto, alimentando il dibattito sulla possibilità di connettività aerea. La vicenda mette in evidenza differenze di vedute tra le innovazioni tecnologiche proposte e le strategie aziendali delle compagnie aeree, suscitando attenzione e riflessioni sul futuro delle comunicazioni in volo.

Roma, 17 gennaio 2026 – È scontro aperto tra Elon Musk e Michael O'Leary, l'amministratore delegato di Ryanair, protagonisti di un acceso botta e risposta mediatico partito dopo che il numero uno della compagnia low-cost irlandese ha categoricamente escluso l'installazione del servizio internet satellitare Starlink sulla propria flotta. La reazione del miliardario proprietario di SpaceX e del social newtork X non si è fatta attendere. Secondo quanto riportato da Reuters, O'Leary ha respinto l'idea di equipaggiare i suoi oltre 600 jet con la tecnologia di Musk, definendola economicamente insostenibile per una compagnia economica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

