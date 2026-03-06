Addio al calcio e più padel e cemento nel Parco Sud Ok di Palazzo Marino al progetto dell’ex nerazzurro Cambiasso per riconvertire il centro Gaslini

Il centro sportivo Gaslini di via Cilea a Milano sarà riconvertito secondo il progetto presentato dall’ex calciatore Cambiasso, approvato da Palazzo Marino. La trasformazione prevede la sostituzione degli impianti di calcio a 11 con strutture dedicate al padel e al tennis, mentre l’area di cemento sarà ampliata. La modifica interessa il quartiere del Parco Sud, segnando un cambio nelle attività sportive disponibili nel complesso.

Addio piccoli giocatori di calcio a 11. Benvenuti agiati amanti di padel e tennis. Il centro sportivo Gaslini di via Cilea 61, a Milano, cambia pelle. Quello che per anni è stato uno dei punti di riferimento per i ragazzini che amavano il calcio del quartiere periferico del Gallaratese, chiuso e lasciato andare in malora dal 2019, rinascerà come club esclusivo, sotto la guida dell’ex stella dell’Inter, Esteban Cambiasso. Nonostante mesi di polemiche e scontri, infatti, ieri la Giunta Sala ha dichiarato l’interesse pubblico per la proposta di riqualificazione del centro s. L’assessora Martina Riva ha infatti dato l’ok al progetto presentato a luglio 2025 dalla Camfit SSD, la società di Cambiasso, che nel 2023 aveva rilevato la Bamboo Sport Club, la quale a sua volta nel 2021 aveva comprato la A. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

