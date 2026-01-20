La piazza che dice addio al cemento | il progetto da 650mila euro

A Seregno, nel 2026, prenderanno il via interventi di riqualificazione urbana, a partire da piazzale Cadorna. Con un investimento di 650mila euro, l’obiettivo è contrastare la cementificazione e ridurre le isole di calore, migliorando la qualità degli spazi pubblici nelle vicinanze delle scuole primarie Luigi Cadorna. Un progetto che mira a restituire alla comunità un’area più verde e sostenibile.

