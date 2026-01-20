La piazza che dice addio al cemento | il progetto da 650mila euro
A Seregno, nel 2026, prenderanno il via interventi di riqualificazione urbana, a partire da piazzale Cadorna. Con un investimento di 650mila euro, l’obiettivo è contrastare la cementificazione e ridurre le isole di calore, migliorando la qualità degli spazi pubblici nelle vicinanze delle scuole primarie Luigi Cadorna. Un progetto che mira a restituire alla comunità un’area più verde e sostenibile.
Contrastare la cementificazione e mitigare il fenomeno delle isole di calore urbane. Il 2026 si apre a Seregno con una serie di nuovi interventi di riqualificazione urbana, a partire da piazzale Cadorna, l’area adiacente alle scuole primarie Luigi Cadorna, che da tempo necessita di un profondo intervento di rinnovamento. L’Amministrazione comunale, sulla scorta del Piano clima che ha redatto, ha deciso di avviare un importante progetto di depavimentazione del piazzale, finalizzato a migliorare la qualità ambientale dell’area. L’intervento, dal costo complessivo di circa 650mila euro, prevede il mantenimento del manto stradale lungo l’anello della piazza, soprattutto per il transito dei pullman.🔗 Leggi su Monzatoday.it
