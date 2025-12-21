Chi è la moglie di Roberto Benigni da oltre 40 anni Nicoletta Braschi e le voci sul presunto tradimento con Eva Grimaldi
Nicoletta Braschi e Roberto Benigni sono una coppia da oltre 40 anni e il loro amore inossidabile è stato fonte di ispirazione per molti. I due si conobbero a Roma nel 1983, e possiamo affermare che da allora non si sono mai lasciati: nel 1991 le nozze intime e quasi segrete, celebrate il 26 dicembre nel Convento di Clausura delle Suore Cappuccine di Cesena, città dove Nicoletta è nata. In tutti i film di Benigni la moglie è presente, e ogni volta che gli viene riconosciuto un successo per la sua carriera, il suo pensiero è rivolto alla compagna di una vita: “Talento, mistero, fascino e femminilità. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
