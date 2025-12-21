Nicoletta Braschi e Roberto Benigni sono una coppia da oltre 40 anni e il loro amore inossidabile è stato fonte di ispirazione per molti. I due si conobbero a Roma nel 1983, e possiamo affermare che da allora non si sono mai lasciati: nel 1991 le nozze intime e quasi segrete, celebrate il 26 dicembre nel Convento di Clausura delle Suore Cappuccine di Cesena, città dove Nicoletta è nata. In tutti i film di Benigni la moglie è presente, e ogni volta che gli viene riconosciuto un successo per la sua carriera, il suo pensiero è rivolto alla compagna di una vita: “Talento, mistero, fascino e femminilità. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è la moglie di Roberto Benigni da oltre 40 anni, Nicoletta Braschi, e le voci sul presunto tradimento con Eva Grimaldi

Leggi anche: Chi è la moglie di Roberto Benigni, Nicoletta Braschi: come si sono conosciuti?

Leggi anche: “È stato un amore a prima vista, anzi a eterna vista”: 40 anni d’amore tra Roberto Benigni e Nicoletta Braschi

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Roberto Benigni e la storia senza fine con la moglie Nicoletta Braschi: "Un amore a eterna vista" - nato a Roma nel 1983 e che ha scandito parte della storia del cinema italiano. corrieredellumbria.it