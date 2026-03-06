Addio a ’Pippo’ il meccanico che salvò il concerto di Celentano

È scomparso a 81 anni Silvano ’Pippo’ Alessandrini, noto come il meccanico che intervenne per salvare il concerto di Adriano Celentano. Originario tra Sant’Ilario e Parma, Alessandrini era specializzato nel settore auto e si distingueva per le sue competenze tecniche e la passione per motori e ciclismo. La sua presenza era molto apprezzata sia sul piano professionale che umano.

Si è spento a 81 anni Silvano 'Pippo' Alessandrini, il "salvatore" di Adriano Celentano. Meccanico nel settore auto, appassionato di motori e ciclismo, aveva lavorato tra Sant'Ilario e Parma, dove le sue competenze professionali e le doti umane erano particolarmente apprezzate. Nato in tempo di guerra a ridosso dell'Enza in una famiglia numerosa originaria di San Lazzaro, da ragazzino si era segnalato per la spiccata abilità manuale che lo aveva portato a cimentarsi nella meccanica, prima a Parma nella concessionaria Citroen di Chierici, poi con un proprio spazio dove i clienti trovavano un puntuale punto di appoggio. Come quella volta, negli anni '60, quando venne avvisato che sulla via Emilia, a Ponte Enza, c'era un'auto in panne.