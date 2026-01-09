Nuovo live per I Molleggiati a Rocca San Casciano il concerto tributo ad Adriano Celentano
Il 1 febbraio, al Teatro Italia di Rocca San Casciano, si terrà un concerto tributo ad Adriano Celentano, interpretato dai Molleggiati. L’evento rappresenta un’occasione per ascoltare le canzoni più famose del “ragazzo della via Gluck” in una versione live e fedele all’originale. Un appuntamento dedicato agli appassionati di musica italiana e agli ammiratori di Celentano, in un contesto semplice e rispettoso.
Domenica 1 febbraio, al Teatro Italia di Rocca San Casciano, l'omaggio tutto rock al ragazzo della via Gluck. In scena, a celebrare la prima parte della carriera di Adriano Celentano, ci saranno I Molleggiati, formazione composta da Michele Barbagli e Gabriele Graziani. Il duo porterà sul palco i. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: San Casciano dei Bagni si prepara ad accogliere il nuovo anno
Leggi anche: Giornata forlivese per il ministro Foti, ospite a Rocca San Casciano e in visita a Castrocaro e Predappio
augura a tutti i molleggiati un rombante 2026, ricco di chilometri e passione in sella alle nostre Heritage Springer - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.