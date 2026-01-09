Nuovo live per I Molleggiati a Rocca San Casciano il concerto tributo ad Adriano Celentano

Il 1 febbraio, al Teatro Italia di Rocca San Casciano, si terrà un concerto tributo ad Adriano Celentano, interpretato dai Molleggiati. L’evento rappresenta un’occasione per ascoltare le canzoni più famose del “ragazzo della via Gluck” in una versione live e fedele all’originale. Un appuntamento dedicato agli appassionati di musica italiana e agli ammiratori di Celentano, in un contesto semplice e rispettoso.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.