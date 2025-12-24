Cuori di legno sogni veri | a Borgo Nuovo l’opera inedita di Pippo Madè e il concerto gospel degli Holy light singers

A Borgo Nuovo arriva un appuntamento che unisce arte, comunità e musica dal vivo.Sabato 27 dicembre 2025 alle ore 16.00, al Centro Polifunzionale Borgo Nuovo (Piazzale Fausto Pirandello 7, Palermo) si svolge “Cuori di legno, sogni veri: Pinocchio parla ai giovani di oggi”, con la presentazione in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

"Cuori di legno, sogni veri": l'inedito di Pippo Madè e il grande viaggio di Pinocchio arrivano il 27 dicembre a Borgo Nuovo

