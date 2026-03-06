Ad Avellino quei ragazzi che nessuno ascolta | Non solo futuro ma presente

Ad Avellino, alcuni giovani vengono ascoltati e coinvolti in iniziative che cercano di dare loro voce. Questi ragazzi vivono in una città che si sta svuotando, eppure trovano spazio per esprimersi e partecipare alle attività locali. Si tratta di un luogo dove si affrontano i loro bisogni e si ascoltano le loro opinioni, dimostrando che anche nel Sud alcune realtà si impegnano a valorizzare il presente dei giovani.

Avellino, 6 marzo 2026 – C'è un posto, nel Sud che si svuota, dove qualcuno ha deciso che valesse la pena fermarsi a parlare dei giovani. Non per celebrarli, non per compatirli. Per ascoltarli, o almeno provarci. Al Circolo della Stampa di Corso Vittorio Emanuele II, nel pomeriggio di oggi, si sono seduti intorno a un tavolo psicologi, una madre, una deputata, una docente universitaria e rappresentanti di associazioni. Il convegno si chiamava “Salute mentale e nuove generazioni: bisogni emergenti e risposte possibili”. Un titolo lungo, come spesso accade quando il problema è complicato e le risposte ancora mancano. A volerlo sono il Network Giovani Campania del Movimento 5 Stelle e Sara Spiniello, rappresentante del gruppo territoriale del M5S, insieme a molte realtà del territorio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

