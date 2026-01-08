Don Matteo 15 e la vocazione secondo Raoul Bova | Oggi nessuno ascolta più i ragazzi
In occasione della 15ª stagione di Don Matteo, abbiamo intervistato Raoul Bova, protagonista nel ruolo di Don Massimo. Tra i temi affrontati, la
La nostra intervista all'attore, tornato nel ruolo di Don Massimo in occasione della 15ª stagione della fiction targata Rai1. "Vocazione". È questa la parola scelta da Raoul Bova per descrivere la 15esima stagione di Don Matteo. La fiction, tornata su Rai1 e divisa in dieci prime serate, sposta l'attenzione sulla vocazione stessa, andando oltre il senso delle religione. C'è infatti "una vocazione laica" che ci spingerebbe - condizione è d'obbligo - a chiederci quale sia la nostra strada. Questo accomuna don Massimo, Giulia, il Maresciallo Cecchini, e poi il Capitano e i nuovi personaggi che si assecondano di episodio in episodio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
