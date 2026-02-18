Tennacola, Ciip e Astea hanno firmato un accordo per sottolineare che l’acqua è un bene di tutti, dopo che le tre aziende gestiscono il servizio idrico per oltre 550mila persone nei Comuni di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Ancona. La decisione nasce dalla volontà di rafforzare la tutela delle risorse idriche, considerandole un patrimonio condiviso e non solo un servizio. Le società hanno anche annunciato di investire più di 10 milioni di euro nei prossimi anni per migliorare le reti di distribuzione e ridurre le perdite.

Se è vero che l’acqua è un bene comune, va nella direzione più opportuna il patto tra Tennacola, Ciip e Astea, tre aziende che gestiscono il servizio idrico per 550mila abitanti, distribuiti su 94 Comuni tra Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Ancona. Tre società che hanno ritenuto fosse tempo di condividere medesime finalità e che, per migliorare il servizio e, soprattutto, creare utili economie di scala, si sono ritrovate intorno a un tavolo, nella sede dell’Ato 4, a Sant’Elpidio a Mare, per discutere, ad esempio, di potenziamento della rete idrica, digitalizzazione e altro. All’appello lanciato dal presidente Antonio Albunia, hanno risposto tutte le società e le utilities del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Patto Tennacola, Ciip e Astea: "L’acqua è un bene comune"

