Sanremo 2026 le pagelle ai look della seconda serata in diretta | Laura Pausini non benissimo Achille Lauro 9 in total white Patty Pravo con il vestito di Capodanno

Da ilfattoquotidiano.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È Laura Pausini ad aprire da sola la seconda serata di questo 76esimo Festival di Sanremo: scende la scalinata con un completo pantalone nera tempestato di cristalli con military jacket con code a mo’ di frac e annuncia Carlo Conti. È in Armani anche stasera ma questo è, fra tutti, il look che ad ora ci convince meno tra quelli che ha sfoggiato all’Ariston. Voto 5 Achille Lauro: voto 9. Applausi e ovazione del pubblico in sala per Achille Lauro, stasera nell’insolita veste di co-conduttore. I suoi look hanno scritto una pagina di storia del Festival di Sanremo ma questa sera è insolitamente sobrio, il total white: indossa infatti un completo di Dolce e Gabbana con giacca smoking portata aperta sul gilet-top con lo scollo a maxi fiocco che lascia ben intravedere un prezioso collier di diamanti e rubini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

sanremo 2026 le pagelle ai look della seconda serata in diretta laura pausini non benissimo achille lauro 9 in total white patty pravo con il vestito di capodanno
© Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2026, le pagelle ai look della seconda serata in diretta: Laura Pausini non benissimo, Achille Lauro 9 in total white, Patty Pravo con il vestito di Capodanno

Leggi anche:
Sanremo 2026, le pagelle ai look della seconda serata in diretta: Laura Pausini non benissimo, Patty Pravo con il vestito di Capodanno
Sanremo 2026, le pagelle ai look della seconda serata in diretta: Laura Pausini non benissimo, Gianluca Gazzoli impeccabile

Sanremo 2026, Carlo Conti fa all in su Laura Pausini “Sul palco in tutte le serate”, cosa ne pensa

Video Sanremo 2026, Carlo Conti fa all in su Laura Pausini “Sul palco in tutte le serate”, cosa ne pensa

Temi più discussi: Sanremo 2026, le pagelle della prima serata: Patty Pravo piena di grazia, applausi per Fedez e Masini; Sanremo 2026, le pagelle della prima serata; Sanremo 2026, pagelle della prima serata Festival: immenso Fulminacci; Sanremo 2026, le pagelle delle canzoni della prima serata.

sanremo 2026 le pagelleSanremo 2026, le pagelle della seconda serata. Insieme a Conti e Pausini Achille Lauro, Pilar Fogliati, Lillo e i campioni olimpiciDopo il debutto di martedì sera, Carlo Conti e Laura Pausini tornano sul palco dell'Ariston per la seconda serata del Festival di Sanremo ... msn.com

sanremo 2026 le pagelleSanremo 2026: le pagelle della prima (infinita) serataPuoi modificare in ogni momento le tue scelte dal pannello delle preferenze ... rockol.it