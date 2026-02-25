Sanremo 2026 le pagelle ai look della seconda serata in diretta | Laura Pausini non benissimo Achille Lauro 9 in total white Patty Pravo con il vestito di Capodanno

È Laura Pausini ad aprire da sola la seconda serata di questo 76esimo Festival di Sanremo: scende la scalinata con un completo pantalone nera tempestato di cristalli con military jacket con code a mo’ di frac e annuncia Carlo Conti. È in Armani anche stasera ma questo è, fra tutti, il look che ad ora ci convince meno tra quelli che ha sfoggiato all’Ariston. Voto 5 Achille Lauro: voto 9. Applausi e ovazione del pubblico in sala per Achille Lauro, stasera nell’insolita veste di co-conduttore. I suoi look hanno scritto una pagina di storia del Festival di Sanremo ma questa sera è insolitamente sobrio, il total white: indossa infatti un completo di Dolce e Gabbana con giacca smoking portata aperta sul gilet-top con lo scollo a maxi fiocco che lascia ben intravedere un prezioso collier di diamanti e rubini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

