Musica ed emozioni: tutto pronto per la seconda serata del Festival di Sanremo 2026. Dopo il debutto, la gara entra nel vivo con le esibizioni di 15 Big, votati tra televoto e giuria delle radio, mentre le Nuove Proposte si contendono l’accesso alla finale di domani. Alla guida della serata ci sono Carlo Conti e Laura Pausini, affiancati dai co-conduttori Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo Petrolo, chiamati a dare dinamismo allo show tra musica e incursioni più leggere. Tra gli ospiti attesi spiccano le campionesse olimpiche Lisa Vittozzi e Francesca Lollobrigida. In programma anche la consegna del premio alla carriera a Fausto Leali, omaggio a una delle voci che hanno segnato la storia della canzone italiana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nicolò Filippucci e Angelica Bove finalisti delle Nuove Proposte. I Big partono con Patty Pravo. Achille Lauro co-conduttore in total white

Leggi anche:

Sanremo 2026, Nicolò Filippucci e Angelica Bove finalisti delle Nuove Proposte: cosa succede ora

Sanremo 2026, diretta seconda serata: Nicolò Filippucci e Angelica Bove sono i finalisti delle Nuove Proposte

Temi più discussi: L’Umbria cala il tris a Sanremo: in gara Bravi, Filippucci e Blind; Sanremo 2026, al via i duelli fra i giovani; Chi sono i giovani under 30 sul palco di Sanremo 2026, tra Nuove Proposte e BIG; Nicolò Filippucci: I talent aiutano, ti espongono al grande pubblico. Sanremo a 19 anni? Non me lo aspettavo.

Chi sono le Nuove Proposte a Sanremo 2026: Angelica Bove, Filippucci, Blind, El Ma & Soniko, MazzarielloScopriamo chi sono Angelica Bove, Nicolò Filippucci, Blind, El Ma & Soniko e Mazzariello, i giovani talenti in gara nella sezione Nuove Proposte di Sanremo ... alfemminile.com

Angelica Bove, Nicolò Filippucci, Blind, El Ma & Soniko e Mazzariello a Sanremo 2026: chi sono le Nuove ProposteBlind, El Ma, Soniko, Nicolo Filippucci, Angelica Bove e Mazzariello sono i protagonisti della fase finale delle Nuove Proposte di Sanremo 2026 ... fanpage.it

Nicolò Filippucci e Angelica Bove sono i finalisti delle nuove proposte! Qual è la vostra canzone preferita #Sanremo2026 - facebook.com facebook

È Nicolò Filippucci il primo artista ad accedere alla finale della categoria 'Nuove Proposte' del Festival di Sanremo 2026 che si terrà domani. Il suo brano, 'Laguna', ha avuto la meglio nella prima sfida della serata, superando gli altri concorrenti: il trio Blind, E x.com