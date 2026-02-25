Nicolò Filippucci e Angelica Bove finalisti delle Nuove Proposte I Big partono con Patty Pravo Achille Lauro co-conduttore in total white

Da ilgiornale.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Musica ed emozioni: tutto pronto per la seconda serata del Festival di Sanremo 2026. Dopo il debutto, la gara entra nel vivo con le esibizioni di 15 Big, votati tra televoto e giuria delle radio, mentre le Nuove Proposte si contendono l’accesso alla finale di domani. Alla guida della serata ci sono Carlo Conti e Laura Pausini, affiancati dai co-conduttori Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo Petrolo, chiamati a dare dinamismo allo show tra musica e incursioni più leggere. Tra gli ospiti attesi spiccano le campionesse olimpiche Lisa Vittozzi e Francesca Lollobrigida. In programma anche la consegna del premio alla carriera a Fausto Leali, omaggio a una delle voci che hanno segnato la storia della canzone italiana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

nicol242 filippucci e angelica bove finalisti delle nuove proposte i big partono con patty pravo achille lauro co conduttore in total white
© Ilgiornale.it - Nicolò Filippucci e Angelica Bove finalisti delle Nuove Proposte. I Big partono con Patty Pravo. Achille Lauro co-conduttore in total white

Leggi anche:
Sanremo 2026, Nicolò Filippucci e Angelica Bove finalisti delle Nuove Proposte: cosa succede ora
Sanremo 2026, diretta seconda serata: Nicolò Filippucci e Angelica Bove sono i finalisti delle Nuove Proposte

Temi più discussi: L’Umbria cala il tris a Sanremo: in gara Bravi, Filippucci e Blind; Sanremo 2026, al via i duelli fra i giovani; Chi sono i giovani under 30 sul palco di Sanremo 2026, tra Nuove Proposte e BIG; Nicolò Filippucci: I talent aiutano, ti espongono al grande pubblico. Sanremo a 19 anni? Non me lo aspettavo.

nicolò filippucci e angelicaChi sono le Nuove Proposte a Sanremo 2026: Angelica Bove, Filippucci, Blind, El Ma & Soniko, MazzarielloScopriamo chi sono Angelica Bove, Nicolò Filippucci, Blind, El Ma & Soniko e Mazzariello, i giovani talenti in gara nella sezione Nuove Proposte di Sanremo ... alfemminile.com

nicolò filippucci e angelicaAngelica Bove, Nicolò Filippucci, Blind, El Ma & Soniko e Mazzariello a Sanremo 2026: chi sono le Nuove ProposteBlind, El Ma, Soniko, Nicolo Filippucci, Angelica Bove e Mazzariello sono i protagonisti della fase finale delle Nuove Proposte di Sanremo 2026 ... fanpage.it