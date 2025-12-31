Tyler Perry accusato di abusi sessuali due nuove cause legali

Tyler Perry, noto regista, produttore e attore statunitense, si trova coinvolto in due nuove cause legali che lo accusano di abusi sessuali nei confronti di attori emergenti di Hollywood. Le accuse sono attualmente al vaglio delle autorità e rappresentano una nuova fase in una controversia legale che interessa la sua carriera e la sua immagine pubblica.

(Adnkronos) – Il regista, produttore e attore statunitense Tyler Perry è finito al centro di nuove controversie legali, con due cause che lo accusano di abusi sessuali nei confronti di attori emergenti di Hollywood. La prima era stata presentata a giugno, mentre una seconda è stata depositata il 26 dicembre. Secondo i legali dei querelanti, .

Tyler Perry è stato citato in giudizio dall’attore Mario Rodriguez, che lo accusa di molestie sessuali e chiede 77 milioni di dollari di risarcimento. Il caso si inserisce in una rete di denunce che coinvolge anche altri ex collaboratori. - facebook.com facebook

Tyler Perry, attore e regista citato in giudizio per presunte molestie sessuali x.com

