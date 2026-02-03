Dalla Coppa Davis al Giro d’Italia | i grandi eventi di sport 2026 in Emilia Romagna

L’Emilia Romagna si prepara a vivere un 2026 ricco di eventi sportivi di grande livello. Dal calcio alla pallacanestro, passando per il tennis e il ciclismo, la regione si conferma come una delle mete preferite dagli organizzatori internazionali. La conferma arriva dal presidente Michele de Pascale, che sottolinea come le federazioni straniere scelgano questa zona per le strutture moderne e il pubblico sempre caldo. In arrivo grandi appuntamenti che attireranno appassionati da tutta Europa, pronti a tifare e vivere lo sport a pieno.

Bologna, 3 febbraio 2026 – Anche il 2026 si prepara a essere un anno di grande sport in Emilia Romagna: “Le federazioni internazionali sanno che qui trovano impianti all’avanguardia, infrastrutture sportive adeguate, un pubblico che risponde sempre presente”, commenta il presidente dell’Emilia Romagna Michele de Pascale. Djokovic, Becker e Ljubicic: tris di campioni alla Coppa Davis di Bologna Dalla Coppa Davis alla novità del campionato europeo di volley. Molti degli eventi sportivi che hanno caratterizzato il 2025 arriveranno in Regione anche nel 2026: "Dalle Finali di Coppa Davis fino alle Final Four di Coppa Italia di volley, fino alla Moto Gp a Misano e alle tappe del Giro d’Italia, per arrivare alla Superbike e all’ Ironman di Cervia – commenta l’assessora alla sport Roberta Frisoni –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

