Pmi accordo tra Cna e Unicredit per l' innovazione digitale e la crescita dimensionale

Cna e Unicredit hanno firmato un accordo per aiutare le micro, piccole e medie imprese a crescere e innovare. Le due realtà lavorano insieme per facilitare l’accesso al credito e sostenere la digitalizzazione delle imprese italiane. Ora, molte aziende possono contare su nuovi strumenti e supporto concreto per affrontare le sfide del mercato.

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - Cna e UniCredit hanno sottoscritto un importante accordo di collaborazione con l'obiettivo di rafforzare l'accesso al credito, supportare l'innovazione digitale e la crescita dimensionale da parte delle micro, piccole e medie imprese. La Cna, la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, associa 620.000 imprenditori che forniscono lavoro a 1,2 milioni di persone. E' quanto si legge in una nota congiunta. Grazie alla partnership, le imprese associate a Cna potranno beneficiare di una maggiore facilità di accesso a servizi consulenziali, percorsi formativi, iniziative congiunte e soluzioni finanziarie dedicate, sviluppate in coerenza con i principali driver della trasformazione economica contemporanea: sostenibilità, digitalizzazione, internazionalizzazione, innovazione.

Cassa depositi e prestiti (Cdp) e Intesa Sanpaolo hanno siglato un accordo di 1 miliardo di euro per supportare la crescita di micro, piccole e medie imprese.

