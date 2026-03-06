Vomero sangue sull’autobus | accoltella senza motivo una donna Arrestato rischia il linciaggio

Ieri sera al Vomero, in via Simone Martini, una donna di 32 anni è stata ferita con un coltello su un autobus della linea c32. Un uomo ha aggredito senza apparente motivo la passeggera, causando scompiglio tra i presenti. L’aggressore è stato arrestato dalle forze dell’ordine e la vittima è stata soccorsa. La situazione ha suscitato reazioni di tensione tra gli spettatori presenti.

Momenti di paura ieri sera al Vomero, in via Simone Martini, dove una 32enne è stata accoltellata, senza apparente motivo, in un autobus della linea c32. A finire in manette un 39enne di Pianura, che non conosceva la vittima. Affetto da problemi psichiatrici, avrebbe agito senza apparente motivo. Dovrà rispondere di lesioni personali gravi e sequestro di persona. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, la donna è stata trattenuta sotto la minaccia di un coltello per circa 15 minuti. Il 39enne nascondeva addosso un'altra lama. L'aggressione si sarebbe consumata intorno alle 21.