Gli estorce 7 biciclette e poi lo accoltella dopo il rifiuto di pagare 39enne a processo

Un uomo di 39 anni di Santa Maria Capua Vetere è stato chiamato a processo per aver estorto sette biciclette e, dopo il rifiuto di pagare, averlo colpito con un coltello. L’episodio ha portato all’accusa di rapina, estorsione e lesioni personali. La vicenda evidenzia le conseguenze di comportamenti violenti e il percorso legale avviato per fare giustizia.

Sarà processo per Nicola Sabatino, 39enne di Santa Maria Cpua Vetere accusato di rapina, estorsione e lesioni personali. E’ quanto disposto dal gip Maria Pasqualina Gaudiano del tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha accolto la richiesta di giudizio immediato avanzata dal sostituto.🔗 Leggi su Casertanews.it Approfondimenti su Santa Maria Cpua Vetere Rapina un uomo, lo picchia, lo getta sul Naviglio e poi estorce denaro a un avvocato: arrestato violento Un uomo è stato arrestato dopo aver commesso una serie di reati violenti, tra cui una rapina, un'aggressione e un'estorsione a un avvocato. Rapina un uomo e lo getta nel Naviglio, poi estorce denaro a un avvocato: arrestato marocchino Un uomo di 30 anni, originario del Marocco, è stato arrestato per aver commesso una rapina e aver gettato una vittima nel Naviglio. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Santa Maria Cpua Vetere Argomenti discussi: Santa Maria Capua Vetere, minacce e lesioni a coetaneo: l'aggressore va a processo.

