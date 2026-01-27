Unicef Caserta accoglie Andrea Iacomini | la guerra vista con gli occhi dei bambini
L'incontro a Caserta con Andrea Iacomini offre uno sguardo sulla guerra dal punto di vista dei bambini. La presentazione del libro “La forza sia con te” si svolgerà giovedì 29 gennaio 2026 presso la sede del Comitato Provinciale UNICEF, alle ore 16:00. Un'occasione per riflettere sull'importanza di ascoltare le voci più vulnerabili in contesti di conflitto.
Giovedì 29 gennaio 2026, alle ore 16:00, la sede del Comitato Provinciale UNICEF Caserta (Via Raffaele Leonetti, 47) ospiterà la presentazione del libro “La forza sia con te. Cronaca di una missione in Ucraina” (People), scritto da Andrea Iacomini, Portavoce nazionale dell’UNICEF Italia.Dopo il.🔗 Leggi su Casertanews.it
Unicef Caserta accoglie Andrea Iacomini: la guerra vista con gli occhi dei bambiniRaccontare la guerra oggi significa dare voce a chi non ne ha, afferma Andrea Iacomini. A Caserta porterò le storie dei bambini incontrati nei rifugi. Il nostro compito è non lasciare che cali il ... casertanews.it
