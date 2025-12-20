Colleferro Natale con noi Martedì 23 Dicembre alle ore 21 Spettacolo musicale a ingresso libero organizzato al Teatro Vittorio Veneto dall’Accademia Musicale Ars Nova

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cronache Cittadine COLLEFERRO – Martedì 23 Dicembre nel teatro Comunale Vittorio Veneto di Colleferro, a ingresso libero, andrà in scena “Natale con L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

colleferro natale con noi marted236 23 dicembre alle ore 21 spettacolo musicale a ingresso libero organizzato al teatro vittorio veneto dall8217accademia musicale ars nova

© Cronachecittadine.it - Colleferro. “Natale con noi”. Martedì 23 Dicembre alle ore 21. Spettacolo musicale a ingresso libero organizzato al Teatro Vittorio Veneto dall’Accademia Musicale “Ars Nova”

Leggi anche: Colleferro. “Natale con noi”. Martedì 23 Dicembre alle ore 21. Spettacolo musicale a ingresso libero organizzato al Teatro Vittorio Veneto

Leggi anche: Colleferro. È iniziato a novembre l’Anno Accademico 2025-26 dell’Accademia Musicale “Ars Nova”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.