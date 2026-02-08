Perché il caso Palamara non è un argomento a favore della riforma Meloni-Nordio

Il caso Palamara torna al centro del dibattito politico, ma questa volta non come esempio da usare a favore della riforma Meloni-Nordio. Lo scandalo dell'Hotel Champagne, che coinvolge l’ex magistrato, viene spesso citato dai sostenitori del Sì al referendum costituzionale per smontare le critiche, ma molti osservatori evidenziano come non sia un buon motivo per sostenere i cambiamenti proposti. La polemica si accende, mentre il tema resta sul tavolo senza che la vicenda giudiziaria influenzi in modo decisivo le scelte di riforma.

