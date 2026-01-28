Patuelli Abi | l’Europa non è un’utopia pensiero De Gasperi attualissimo

Il presidente dell’Abi, Patuelli, ha detto che l’Europa non è un sogno irrealizzabile. Sostiene che la comunità europea è possibile e che il pensiero di De Gasperi, uno dei padri fondatori, resta attuale. Patuelli invita a non vedere l’Europa come un’idea lontana, ma come qualcosa di concreto e realizzabile.

Roma, 28 gen. (askanews) – “La comunità europea non è un’utopia. Questa è la chiave dell’Europa. L’Europa non è un’utopia. Semmai è un’utopia che si persegue con il passo della ragione, non è un’utopia lontana, inconcludente, che non deve essere concretizzata. Il ragionamento di De Gasperi, che si incontrava perfettamente con quello di Einaudi, dal primo dopoguerra, è assolutamente di grandissima attualità”. Lo ha affermato il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, nel suo intervento alla presentazione del volume “De Gasperi. Interviste (1944-1954)”, organizzata a Roma dalla Fondazione De Gasperi e dall’Ufficio in Italia del Parlamento Europeo.🔗 Leggi su Ildenaro.it

