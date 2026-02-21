Banche Patuelli | Bene Panetta stabilità importante anche per l' Italia

Il governatore di Bankitalia, Panetta, ha lodato le parole di Panetta, sottolineando che la solidità del settore bancario italiano rappresenta un punto di forza per il Paese. La sua dichiarazione arriva in un momento in cui le banche mostrano segnali di rafforzamento e maggiore sicurezza. Panetta ha anche ricordato che questa stabilità aiuta a sostenere l’economia e a proteggere i risparmi dei cittadini. La sua analisi si basa su dati recenti sulle banche italiane.

Dal Governatore di Bankitalia Panetta sono arrivate "ottime indicazioni e mi sembra molto importante oggi la sottolineatura autorevole che la stabilità raggiunta dalle banche italiane costituisce oggi un elemento di stabilità per l' Italia. Questo è molto importante anche perché quando le banche avevano difficoltà, tali difficoltà concorrevano con altre difficoltà sui rating delle agenzie internazionali per l'Italia. Il rafforzamento delle banche nel nostro Paese ha prodotto un aiuto all'Italia per vedere migliorate le indicazioni dei rating internazionali. E quindi ci vogliono investimenti, investimenti e investimenti; ci vogliono norme che favoriscano gli investimenti fiscalmente e ci vogliono anche incentivi che non gravino sul bilancio dello Stato, che non costino alla Repubblica italiana, ma incentivi intelligenti e innovativi che favoriscano l'afflusso di capitali internazionali in Italia e non la fuga di capitali italiani all'estero e incentivi che non costino, lo sottolineo con forte convinzione.

"Banche attente e redditizie". Panetta: ora regole più sempliciIl settore bancario chiede regole più semplici per favorire stabilità e redditività.

Il Ministro: “Va bene conoscere Greta Thunberg, ma è anche importante sapere dove si trova il Po”Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, durante un incontro a Varese presso la sede della Provincia, ha sottolineato l’importanza di conoscere figure come Greta Thunberg, simbolo del movimento ambientalista, ma ha anche evidenziato la necessità di approfondire la conoscenza del nostro territorio, come il fiume Po.

