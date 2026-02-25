In occasione della sfida tra Barcellona e Virtus Bologna, la conferenza stampa del tecnico Xavi Pascual ha fornito una lettura dettagliata dell’incontro, focalizzata sugli episodi chiave, sulla gestione del ritmo e sulle scelte offensive. l’analisi mira a chiarire come l’esito sia maturato e quali elementi abbiano influenzato l’andamento della gara. secondo pascual, la squadra ha preso il controllo all’avvio, ma dopo i primi quindici minuti ha perso dinamismo e lucidità. le palle perse hanno permesso agli avversari di imporsi, con 17 punti segnati in situazioni rapide che hanno spezzato l’equilibrio. nell’ultimo quarto si sono verificati errori e ingenuità, tra cui un fallo su smailagic e una conclusione di punter che hanno contribuito ad allontanare il Barcellona dal punteggio. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Pascual: "Gli errori nella fase decisiva ci sono costati la vittoria

Lazio, Sarri recrimina: «Gli arbitraggi ci sono costati qualcosa quest’anno. Mercato? Se la società ci aiuta con 3 innesti forti…»Calciomercato Hellas Verona, ufficiale l’arrivo di Pol Lirola: arriva a parametro zero.

Canadian Open curling, l’Italia verso la fase decisiva: maschile al tie-break, vittoria finale per le azzurreL’HearningLife Canadian Open, quarto appuntamento stagionale del Grand Slam of Curling, entra nel vivo con l’avvicinarsi della fase a eliminazione...