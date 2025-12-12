Abbandono dei rifiuti scattano multe e fermi auto per i dodici furbetti dell’isola ecologica

L’Unione Rubicone e Mare intensifica i controlli presso l’isola ecologica, individuando dodici persone che hanno violato le norme sull’abbandono dei rifiuti. Le verifiche della Polizia locale hanno portato all’identificazione di comportamenti scorretti, con conseguenti sanzioni e fermi dei veicoli coinvolti. Un’azione mirata per promuovere il rispetto delle regole e tutelare l’ambiente.

I controlli mirati della Polizia locale dell’Unione Rubicone e Mare hanno permesso di individuare e sanzionare alcuni comportamenti scorretti in materia di conferimento di rifiuti. I fatti contestati riguardano in particolare l’isola ecologica di via Mura dove da tempo si registrano fenomeni di. Cesenatoday.it Rifiuti abbandonati in strada: scattano multe e sequestri di veicoli | VIDEO - Il Comune dichiara guerra agli incivili: due fototrappola hanno permesso di identificare i responsabili degli sversamenti. casertanews.it Multe per rifiuti non differenziati in condominio: chi paga? Cosa dice la legge - Risponde il condominio se l’irregolarità è su aree comuni o l’autore è ignoto. quifinanza.it Sarà un ritiro concordato o un abbandono di rifiuti per strada? Buongiorno da via Sagarriga Visconti, Bari. - facebook.com facebook Abbandono di rifiuti nel parco di Molentargius, due indagati dalla Forestale. Nei guai un 56enne di Quartu e un 59enne cagliaritano #ANSA x.com

Palermo: Abbandono rifiuti, controlli più che raddoppiati: scattano 92 multe ad ottobre

Video Palermo: Abbandono rifiuti, controlli più che raddoppiati: scattano 92 multe ad ottobre Video Palermo: Abbandono rifiuti, controlli più che raddoppiati: scattano 92 multe ad ottobre