In psichiatria c’è un dibattito sulla psicosi post-partum

La psicosi post-partum è una condizione rara e poco discussa, spesso sottovalutata, poiché non è riconosciuta come diagnosi ufficiale nel manuale internazionale di riferimento. Questo dibattito riguarda la sua identificazione, diagnosi e trattamento, evidenziando l'importanza di una maggiore attenzione e approfondimento per garantire supporto adeguato alle donne coinvolte.

All’interno dell’American Psychiatric Association (APA), la più importante organizzazione di psichiatri americana, è in corso un dibattito sull’opportunità o meno di riconoscere la psicosi post-partum come un disturbo mentale. È una malattia rara, che interessa lo 0,1-0,2 per cento dei parti, riconosciuta da diversi enti e organizzazioni che si occupano di salute mentale. Tra i sintomi, che si manifestano nelle prime settimane dopo il parto, ci sono allucinazioni e deliri: le pazienti possono sentire voci immaginarie, per esempio, o convincersi di essere sorvegliate o in pericolo. Al momento la psicosi post-partum non ha una voce specifica nel Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM), il più famoso testo di riferimento per i disturbi psichici, di cui l’APA è responsabile. 🔗 Leggi su Ilpost.it

