La psicosi post-partum è una condizione rara e poco discussa, spesso sottovalutata, poiché non è riconosciuta come diagnosi ufficiale nel manuale internazionale di riferimento. Questo dibattito riguarda la sua identificazione, diagnosi e trattamento, evidenziando l'importanza di una maggiore attenzione e approfondimento per garantire supporto adeguato alle donne coinvolte.

All’interno dell’American Psychiatric Association (APA), la più importante organizzazione di psichiatri americana, è in corso un dibattito sull’opportunità o meno di riconoscere la psicosi post-partum come un disturbo mentale. È una malattia rara, che interessa lo 0,1-0,2 per cento dei parti, riconosciuta da diversi enti e organizzazioni che si occupano di salute mentale. Tra i sintomi, che si manifestano nelle prime settimane dopo il parto, ci sono allucinazioni e deliri: le pazienti possono sentire voci immaginarie, per esempio, o convincersi di essere sorvegliate o in pericolo. Al momento la psicosi post-partum non ha una voce specifica nel Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM), il più famoso testo di riferimento per i disturbi psichici, di cui l’APA è responsabile. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - In psichiatria c’è un dibattito sulla psicosi post-partum

Leggi anche: La depressione post partum esiste, e può essere curata

Leggi anche: Stitichezza in gravidanza e post-partum: 7 consigli per prevenirla e gestirla con serenità

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Trattamento pazienti con agitazione psicomotoria (21/01/2026) | Forum Psichiatria | Il Medico Risponde - Corriere.it; Salute mentale, PANSM accolto positivamente. E ora avanti con le riforme; Donald Trump tra battute, insulti e minacce: ora anche l’entourage ha dubbi sulla sua lucidità; Il 10 per cento dei ragazzi soffre di disturbi mentali.

In psichiatria c’è un dibattito sulla psicosi post-partumAll’interno dell’American Psychiatric Association (APA), la più importante organizzazione di psichiatri americana, è in corso un dibattito sull’opportunità o meno di riconoscere la psicosi post-partum ... ilpost.it

Mio figlio autistico da 14 giorni in psichiatria: la storia di Gabriele e della nostra impreparazioneTorino, 27 giugno 2024 – Come può accadere che una persona nello spettro autistico finisca nel reparto psichiatrico di un ospedale? Che un letto di psichiatria finisca per essere ritenuto l’unico ... quotidiano.net

I recenti fatti di cronaca hanno riacceso un dibattito spesso affrontato in modo superficiale: il rapporto tra disturbo mentale e comportamenti violenti. Come ricorda il nostro direttore sanitario Enrico Zanalda, presidente della Società Italiana di Psichiatria Forens - facebook.com facebook