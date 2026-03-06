A$AP Rocky debutta nella gioielleria con Pav? Nite?

Durante la settimana dell’Haute Couture a Parigi, A$AP Rocky ha fatto il suo ingresso nel mondo della gioielleria, collaborando con Pav? Nite?. L’evento ha attirato l’attenzione di pubblico e stampa, con il rapper che ha presentato le sue prime creazioni nel settore. La partecipazione si è svolta tra sfilate di alta moda, incontri e momenti di approfondimento nel quartiere dedicato alla moda.

Il rapper americano collabora con la veneziana A. Codognato per una collezione gotica che fa riferimento alla sua ultima fatica musicale Don't Be Dumb. Durante la settimana dell'Haute Couture parigina, tra debutti attesissimi, salotti couture e front row ad alta densità di celebrità, è stato un dettaglio a catalizzare l'attenzione degli addetti ai lavori: gli anelli a forma di teschio indossati dal rapper statunitense A$AP Rocky, alla sfilata di Chanel. Gioielli scolpiti, carichi di materia e simboli. Non semplici accessori scenici, ma la conferma, attesa da tempo, del debutto di Pave Niteo, il marchio di gioielli firmato dall'artista. Il progetto nasce dalla collaborazione con A.