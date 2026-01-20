A$ap Rocky in concerto a Milano | sarà l' unica data in Italia

A$ap Rocky arriverà a Milano il 10 settembre per un concerto all’Ippodromo di San Siro, rappresentando l’unica data in Italia del suo tour mondiale. L’evento offre un’occasione unica per ascoltare dal vivo uno degli artisti più influenti del panorama musicale contemporaneo. La serata promette un’esperienza musicale di qualità, in un’area all’aperto che permette di vivere l’evento in modo confortevole e sicuro.

Il poliedrico artista, imprenditore e attore, arriverà per la prima volta dal vivo in Italia a Milano giovedì 10 settembre A$ap Rocky in concerto a Milano. La data, l'unica in Italia del suo tour mondiale, è il prossimo 10 settembre, all'Ippodromo di San Siro. Alla lista dei grandi nomi internazionali protagonisti dell’edizione 2026 degli I-Days Milano si aggiunge così una delle icone assolute dell’hip-hop mondiale. Il poliedrico artista, imprenditore, attore e punto di riferimento di stile, approderà per la prima volta dal vivo in Italia giovedì 10 settembre. A$ap Rocky arriverà sul palco degli I-Days portando dal vivo “Don't be dumb”, il nuovo album pubblicato lo scorso venerdì che arriva a distanza di ben otto anni dal precedente lavoro.🔗 Leggi su Milanotoday.it

