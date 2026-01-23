a$ap rocky parla della sua faida con drake

A$AP Rocky ha recentemente menzionato una possibile tensione con Drake in occasione del suo nuovo album, Don’t Be Dumb. In particolare, in una traccia intitolata Stole Ya Flow, si ipotizza che Rocky abbia rivolto delle parole rivolte al rapper canadese. La discussione ha attirato l'attenzione di appassionati e media, suscitando interesse sulla natura di questa presunta faida nel panorama musicale.

Secondo molti -e per la gioia di Kendrick Lamar – A$AP Rocky sembrerebbe aver preso di mira Drake in Stole Ya Flow, una delle tracce del suo nuovo album Don’t Be Dumb. Il rapper ha però voluto mettere le cose in chiaro durante un’intervista con Ebro Darden di Apple Music. Rocky ha spiegato che, nonostante i rapporti tra i due si siano raffreddati, non ci sarebbe vero astio tra lui e il collega. Semplicemente, le cose sono andate male tra loro “per via delle donne”. «Questa cosa tra noi non è un vero litigio, non me la prendo con lui», ha detto candidamente. «Una volta eravamo amici. Mi sembra che sia finita per via delle donne. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

