Incidente in autostrada all’alba verso Milano | tre km di coda

Un incidente si è verificato questa mattina sull’autostrada A8 in direzione di Milano, tra Busto Arsizio e Origgio Ovest. L’evento ha provocato circa tre chilometri di coda, creando disagi alla viabilità mattutina. Si consiglia di programmare percorsi alternativi o di prevedere tempi di viaggio più lunghi. Le autorità sono intervenute per gestire la situazione e ripristinare la normale circolazione.

