A2 bloccata | 29 Daspo per rissa tra Casertana e Catania

La Polizia ha emesso 29 Daspo nei confronti di tifosi della Casertana e del Catania dopo una rissa avvenuta durante la partita. I provvedimenti di allontanamento sono stati notificati ai sostenitori coinvolti nel comportamento violento. La vicenda riguarda il blitz delle forze dell’ordine nel tentativo di mantenere l’ordine pubblico. Nessun dettaglio su eventuali conseguenze legali o altre attività correlate.

La Polizia ha emesso 29 ordini di allontanamento nei confronti di sostenitori della Casertana e del Catania. Gli scontri violenti sono scoppiati lungo l'autostrada A2 lo scorso ottobre, bloccando il traffico in entrambe le direzioni. Tutti i soggetti coinvolti sono stati denunciati alla Procura. Durante la rissa, i gruppi ultras hanno utilizzato bastoni, cinture e fumogeni, provocando anche un incendio nella vegetazione adiacente al tracciato stradale. Il bilancio delle sanzioni amministrative Il numero di provvedimenti adottati dalla forza pubblica ammonta a 29 Daspo, misure che vietano l'accesso agli stadi e alle aree riservate ai tifosi per un periodo determinato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

