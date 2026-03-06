A19 | 400g di hashish sequestrati arrestato il conducente

Durante un controllo sull’autostrada A19 vicino allo svincolo di Gerbini a Paternò, la Polizia di Stato ha sequestrato 400 grammi di hashish e ha arrestato il conducente dell’auto coinvolta. L’operazione ha portato all’arresto immediato del responsabile, che è stato condotto in caserma per le formalità di rito.

Un conducente è stato arrestato dalla Polizia di Stato per il trasporto di stupefacenti sull'autostrada A19, nei pressi dello svincolo Gerbini a Paternò. Durante un controllo sul territorio catanese sono stati sequestrati quattro panetti di hashish per un peso totale di circa 400 grammi, oltre a diversi dispositivi elettronici. L'indagato, descritto come pluripregiudicato, ha subito l'arresto domiciliare su disposizione dell'Autorità Giudiziaria dopo essere stato condotto presso gli uffici del Distaccamento di Catenanuova. Il caso rimane in fase di indagini preliminari, senza che sia stata emessa una sentenza definitiva di colpevolezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu Massafra, sequestrati 5 chili di hashish: arrestato un 34enneAncora un duro colpo al traffico di sostanze stupefacenti nel territorio jonico grazie all’azione dei Carabinieri. Nola, sequestrati oltre 2 kg di hashish: arrestato 33enneOltre 2 chilogrammi di sostanze stupedacente sono stati sequestrati dalla Polizia di Stato nel pomeriggio di ieri, venerdì 12 dicembre a Nola,... Tutto quello che riguarda A19 400g di hashish sequestrati.... Blitz sull'A19, hashish e 8 telefoni in auto: la Polstrada di Catenanuova arresta un corriereIl tratto autostradale della A19 Palermo-Catania si conferma una delle rotte sensibili per il transito di sostanze stupefacenti, ma i controlli serrati della Polizia di Stato continuano a dare frutti. lasicilia.it Autostrada A19, sequestrati 400 grammi di hashish: arrestato un pluripregiudicatoUn'operazione antidroga condotta dal Distaccamento della Polizia Stradale di Catenanuova ha portato al sequestro di quattro panetti di hashish per un peso compl ... telenicosia.it