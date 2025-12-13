Nola sequestrati oltre 2 kg di hashish | arrestato 33enne

Nella giornata di ieri, a Nola, la Polizia di Stato ha sequestrato oltre 2 kg di hashish durante un’operazione antidroga. L’intervento, disposto dalla Questura di Napoli, ha portato all’arresto di un 33enne coinvolto nel traffico di sostanze stupefacenti.

