Il progetto pilota "Cittadini digitali consapevoli", realizzato al liceo scientifico Masci di Chieti, nei giorni 9, 10, 11 e 15 dicembre, è volto al termine. Un’iniziativa di successo, strutturata nell’ambito dei percorsi formativi scuola-lavoro e che ha visto la collaborazione sinergica tra i. Chietitoday.it

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Roma, Rocca Tor Bella Monaca trascurata, ridare dignità ai cittadini

Video Roma, Rocca Tor Bella Monaca trascurata, ridare dignità ai cittadini Video Roma, Rocca Tor Bella Monaca trascurata, ridare dignità ai cittadini

Concluso il progetto pilota "Cittadini digitali consapevoli", che ha coinvolto gli studenti del Masci - In un'epoca di crescente digitalizzazione, il progetto si pone l'obiettivo di fornire alle nuove generazioni non solo la consapevolezza delle opportunità offerte dalla rete, ma soprattutto degli strum ... chietitoday.it

Scuole ladine, concluso il progetto pilota - Vigilio di Marebbe in Val Badia, con l'obiettivo di inserire l'attività fisica nella routine ... ansa.it

CONCLUSO IL PROGETTO “MINORI CONSAPEVOLI 2.0” Per promuovere tra i giovani il divertimento sano e responsabile Si è conclusa la terza annualità del progetto “Minori Consapevoli 2.0”, un’iniziativa formativa promossa dal CGM/UIEPE – Servizio 1, in - facebook.com facebook

A #Uninsubria si è concluso il progetto #PRIN2022 "Discorsi e contesti del benessere nella storia della lingua inglese" con @LaStatale @UniBergamo @UNI_FIRENZE L'articolo di @varesenews varesenews.it/2025/11/dallun… x.com