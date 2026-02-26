scuola e mondo del lavoro projenia e cyclopes incontrano gli studenti alla camera di commercio irpinia sannio

Oggi presso la Camera di Commercio Irpinia Sannio si è svolto un evento dedicato ai giovani, con incontri tra rappresentanti di Projenia e Cyclopes e gli studenti della zona. L’obiettivo era favorire un confronto diretto tra il mondo scolastico e quello lavorativo, offrendo spunti pratici e approfondimenti sulle competenze richieste nel mercato attuale. L’iniziativa ha coinvolto numerosi partecipanti e si è protratta per diverse ore.

Protagonisti della mattinata sono stati gli studenti del secondo e del terzo liceo dell’Istituto Pietro Colletta di Avellino, coinvolti in un confronto diretto con il mondo produttivo del territorio. Un’occasione concreta per avvicinare i giovani alla realtà del lavoro attraverso testimonianze, simulazioni e momenti di dialogo aperto. A parlare con gli studenti sono stati i rappresentanti di Projenia, Cyclopes, Fixu Srl (linee bus) e RAM Consulting, che hanno portato esperienze imprenditoriali diverse ma accomunate dalla volontà di raccontare in modo autentico cosa significhi oggi fare impresa, innovare e creare valore sul territorio. Attraverso interventi diretti e simulazioni pratiche di colloqui di lavoro, i ragazzi hanno potuto confrontarsi con le competenze più richieste dalle aziende, sia tecniche che trasversali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

