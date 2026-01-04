Ordinanza per la processione del Bambin Gesù | strade chiuse e divieti di sosta

Da casertanews.it 4 gen 2026

Il Comune di Marcianise ha emesso un’ordinanza per regolamentare la viabilità durante la processione del Bambin Gesù. Sono previste chiusure di strade e divieti di sosta per garantire lo svolgimento dell’evento in sicurezza. Si invita la cittadinanza a rispettare le disposizioni, al fine di assicurare il regolare svolgimento della manifestazione e la tutela di tutti i partecipanti.

In occasione della tradizionale processione del “Bambin Gesù”, il Comune di Marcianise ha emanato un’apposita ordinanza dirigenziale per disciplinare la viabilità cittadina e garantire lo svolgimento dell’evento in condizioni di sicurezza. La processione è in programma per martedì 6 gennaio, con. 🔗 Leggi su Casertanews.it

