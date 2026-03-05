Il leader di un paese europeo si schiera contro le richieste degli Stati Uniti e dell’Unione Europea, opponendosi all’invio di armi e al coinvolgimento nel Venezuela. Prima di un possibile confronto con l’amministrazione americana di fronte alla questione delle basi militari per un attacco all’Iran, il governo ha ribadito i propri rifiuti, evidenziando una posizione di coerenza rispetto alle scelte precedenti.

In un’Europa che rivendica la propria autonomia strategica, ma che finisce quasi sempre per inchinarsi al più potente alleato americano, indipendentemente da quale presidente si trovi alla Casa Bianca, una voce si leva sempre più distinta dal coro quasi unanime degli Stati membri. Lo ha fatto anche mercoledì, quando per bocca del capo del governo, Pedro Sánchez, ha risposto alle minacce del presidente Usa, Donald Trump, di interrompere ogni rapporto commerciale dopo il rifiuto di Madrid di offrire le proprie basi per sferrare l’attacco congiunto di Washington e Tel Aviv contro l’Iran. Così, mentre la Francia di Emmanuel Macron e la Germania... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sánchez fedele alla linea sfida Usa e Ue. Dalle armi al Venezuela, tutti i ‘No’ prima dello scontro con Trump sulle basi per attaccare l’Iran

Dalla Somalia all'Iran,dalla Siria al Venezuela:tutti gli attacchi Usa con Trump alla presidenzaTrump si è presentato come un grande mediatore, ma fin dall'inizio del suo secondo mandato si è affidato all’opzione militare in numerosi scenari:...

Alta tensione con l'Iran, Usa e Uk evacuano personale dalle basi in Qatar. Trump: «Le uccisioni si sono fermate» Trump: «Teheran assicura che reagirà in caso di attacco? Lo dissero anche l'ultima volta.

Approfondimenti e contenuti su S nchez fedele alla linea sfida Usa e....

Discussioni sull' argomento La sinistra italiana alla corte di Pedro Sanchez: è il nuovo idolo di Schlein&Co.; Perché Trump ha rotto con la Spagna e criticato Starmer: cosa c'è dietro; Iran, Sanchez risponde a Trump: No alla guerra, non saremo complici per paura di rappresaglie.

Concedere l’uso della basi Usa Ci fu un precedente nel 2003, ma allora dopo ampie consultazioni (e, soprattutto, solo dopo la risoluzione del Consiglio di sicurezza Onu) Nel caso di un coinvolgimento dell’Italia crescerebbe il rischio terrorismo Intervista al g x.com

#Iran Il Senato USA ha bocciato la risoluzione dei Dem che mirava a limitare i poteri militari di Trump nella guerra contro Teheran (53 contro, 47 a favore). Il risultato (ugualmente atteso alla Camera) offre al presidente quasi carta bianca per proseguire nelle - facebook.com facebook