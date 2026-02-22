Addio al primario di Rianimazione scoppia un altro caso all’ospedale Santa Croce di Fano

Il primario di Rianimazione lascia l’ospedale Santa Croce di Fano a causa di divergenze sulla gestione delle risorse. La decisione arriva dopo settimane di tensioni tra il personale e l’amministrazione sulla distribuzione dei turni e la qualità delle attrezzature. La sua partenza crea preoccupazione tra i medici e il personale, che temono ripercussioni sulla continuità delle cure. La direzione sanitaria non ha ancora commentato ufficialmente la situazione.

Fano, 22 febbraio 2026 – Si apre un nuovo ’ caso’ all’ospedale Santa Croce. Dopo le polemiche per la conferma dello spostamento della Gastroenterologia da Fano a Pesaro, ora si apre il fronte del reparto di Anestesia e Rianimazione. La novità, che sta facendo rumoreggiare gli ambienti ospedalieri e politici fanesi, consiste nella soppressione dell’unità operativa complessa di Anestesia e Rianimazione di Fano, sostituita da un’unica Unità operativa complessa condivisa tra i due ospedali di Fano e Pesaro. La diretta conseguenza è che ci sarà un solo primario per entrambi i reparti. Di fatto, lasciandone ’scoperto’ uno, che verosimilmente sarà quello del Santa Croce, dato che il primario, il dottor Michele Tempesta, dovrà dividersi tra le due città, tenendo come ’base’ Pesaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

